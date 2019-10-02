Бизнесвумен в Таганроге попыталась сбыть фальшивые деньги

Местная жительница, занимающаяся частным бизнесом, пришла в банк оплатить пошлину за загранпаспорт.
Расплатилась предпринимательница двухтысячной купюрой, которая вызвала подозрения у кассира. Женщину попросили подождать немного якобы для уточнения платежа, спустя 10 минут к ней подошли люди в погонах и попросили пройти с ними.
Как оказалось, купюра была фальшивой, но предпринимательница сумела доказать, что она ее не изготовляла и принесла в банк не намеренно.
Отмечается, что на неизвестного пока сбытчика фальшивой купюры возбудили уголовное дело по статье 186 УК РФ.
Ранее в Ростове задержали мужчину и женщину, которые попытались расплатиться в магазине фальшивыми деньгами.