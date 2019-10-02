rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Бизнесвумен в Таганроге попыталась сбыть фальшивые деньги

2 октября 2019, 08:29
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Таганроге местную жительницу задержали при попытке сбыть фальшивую купюру номиналом в две тысячи рублей, сообщил Telegram-канал «Че по Ростову».

Местная жительница, занимающаяся частным бизнесом, пришла в банк оплатить пошлину за загранпаспорт.

Расплатилась предпринимательница двухтысячной купюрой, которая вызвала подозрения у кассира. Женщину попросили подождать немного якобы для уточнения платежа, спустя 10 минут к ней подошли люди в погонах и попросили пройти с ними.

Как оказалось, купюра была фальшивой, но предпринимательница сумела доказать, что она ее не изготовляла и принесла в банк не намеренно.

Отмечается, что на неизвестного пока сбытчика фальшивой купюры возбудили уголовное дело по статье 186 УК РФ.

Ранее в Ростове задержали мужчину и женщину, которые попытались расплатиться в магазине фальшивыми деньгами.

Материалы по теме
Сбывавших фальшивые двухтысячные купюры мужчин задержали в РостовеПара в Ростове пыталась сбыть в банке фальшивые деньги
#Новости#Происшествия
Подпишитесь
Житель в Ростовской области умер после укуса кошки
Сегодня, 10:31
В Ростове трехлетний ребенок выжил после падения с шестого этажа
Сегодня, 11:22
«Приятно, что нас слышат»: ростовчане рады отмене масштабных гуляний на Новый год
Сегодня, 11:21
Аэропорт Платов в Ростове подготовили к работе в осенне-зимний период
Сегодня, 11:19
Первые грузовики из Крыма через Мариуполь добрались до Ростовской области
Сегодня, 11:13
Мэрия хочет сделать побратимом Ростова столицу Замбии город Лусака
Сегодня, 10:58