Большинство улиц Ростова будут посыпать солью, а не песком

По ее данным, в Ростове обычно мягкая зима, при которой слой снега не поднимается выше десяти сантиметров. При этом погодные условия осложняются тем, что температура может переходит через ноль до десяти раз в сутки.
Нор-Аревян отметила, что город уже завез необходимое количество песка, хлористого натрия и кальция. Кроме этого, договорился на их подвоз в случае чрезвычайной ситуации. По словам заместителя главы, на 90% улиц будут использованы реагенты, без песка не удастся обойтись на спусках и подъемах. «Все улицы, все дороги прописаны, сформирован бюджет в зависимости от реагента», — добавила она.
Прокурор города Петр Треглазов поинтересовался, можно ли сейчас проверить качество реагентов. «В прошлом году были большие нарекания по качеству песка. Он был очень грязный, заилиный, дешевый — не такой, как был предусмотрен контрактом. В результате на улицах было больше грязи. Песок, соль… Какие еще реагенты будут использованы?», — сказан он.
Нор-Аревян уточнила, что на большинстве улиц будет увлажненная и жидкая соль, в зависимости от типа дороги. «Магниевые реагенты использовать в городе однозначно не будем. По решению московского суда им присвоен второй класс опасности. Мы рассматривали этот вопрос, но магниевые реагенты не прошли по коррозии и вреду экологии», — пояснила чиновница.
Также, по словам заместителя главы, в прошлом году у города были проблемы из-за порывов воды. «Быстро образовываются наледи, создается угроза жизни и безопасности горожан. И на сегодня мы понимаем, какими средствами будет работать «Водоканал, «Теплокоммунэнерго», «Лукойл. У них созданы дополнительные дежурные бригады, они оснастились техникой и дополнительно заключили договоры с подрядчиками на случай аварийных ситуаций», — сообщила Нор-Аревян. Она добавила, что также обеспечен сбор информации о наледи в круглосуточном режиме.