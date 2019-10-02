Большинство улиц Ростова будут посыпать солью, а не песком

Также, по словам заместителя главы, в прошлом году у города были проблемы из-за порывов воды. «Быстро образовываются наледи, создается угроза жизни и безопасности горожан. И на сегодня мы понимаем, какими средствами будет работать «Водоканал, «Теплокоммунэнерго», «Лукойл. У них созданы дополнительные дежурные бригады, они оснастились техникой и дополнительно заключили договоры с подрядчиками на случай аварийных ситуаций», — сообщила Нор-Аревян. Она добавила, что также обеспечен сбор информации о наледи в круглосуточном режиме.