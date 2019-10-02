rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Большинство улиц Ростова будут посыпать солью, а не песком

2 октября 2019, 12:33
Фото: rostov-gorod.ru
Большую часть дорог в Ростове будут посыпать зимой солью, но спуски и подъемы по-прежнему обработают песком, сообщила заместитель главы администрации города по ЖКХ Анна Нор-Аревян на расширенном планерном заседании в среду.

По ее данным, в Ростове обычно мягкая зима, при которой слой снега не поднимается выше десяти сантиметров. При этом погодные условия осложняются тем, что температура может переходит через ноль до десяти раз в сутки.

Нор-Аревян отметила, что город уже завез необходимое количество песка, хлористого натрия и кальция. Кроме этого, договорился на их подвоз в случае чрезвычайной ситуации. По словам заместителя главы, на 90% улиц будут использованы реагенты, без песка не удастся обойтись на спусках и подъемах. «Все улицы, все дороги прописаны, сформирован бюджет в зависимости от реагента», — добавила она.

Прокурор города Петр Треглазов поинтересовался, можно ли сейчас проверить качество реагентов. «В прошлом году были большие нарекания по качеству песка. Он был очень грязный, заилиный, дешевый — не такой, как был предусмотрен контрактом. В результате на улицах было больше грязи. Песок, соль… Какие еще реагенты будут использованы?», — сказан он.

Нор-Аревян уточнила, что на большинстве улиц будет увлажненная и жидкая соль, в зависимости от типа дороги. «Магниевые реагенты использовать в городе однозначно не будем. По решению московского суда им присвоен второй класс опасности. Мы рассматривали этот вопрос, но магниевые реагенты не прошли по коррозии и вреду экологии», — пояснила чиновница.

Также, по словам заместителя главы, в прошлом году у города были проблемы из-за порывов воды. «Быстро образовываются наледи, создается угроза жизни и безопасности горожан. И на сегодня мы понимаем, какими средствами будет работать «Водоканал, «Теплокоммунэнерго», «Лукойл. У них созданы дополнительные дежурные бригады, они оснастились техникой и дополнительно заключили договоры с подрядчиками на случай аварийных ситуаций», — сообщила Нор-Аревян. Она добавила, что также обеспечен сбор информации о наледи в круглосуточном режиме.

Материалы по теме
Свыше 100 тыс тонн реагентов заготовили на Дону на зимуВласти потребовали убрать остатки реагентов с улиц РостоваВ Ростове не будут применять опасные реагенты против льда
#Новости#Эксклюзив#Город
Подпишитесь
Житель в Ростовской области умер после укуса кошки
Сегодня, 10:31
В Ростове трехлетний ребенок выжил после падения с шестого этажа
Сегодня, 11:22
«Приятно, что нас слышат»: ростовчане рады отмене масштабных гуляний на Новый год
Сегодня, 11:21
Аэропорт Платов в Ростове подготовили к работе в осенне-зимний период
Сегодня, 11:19
Первые грузовики из Крыма через Мариуполь добрались до Ростовской области
Сегодня, 11:13
Мэрия хочет сделать побратимом Ростова столицу Замбии город Лусака
Сегодня, 10:58