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Футболист Павел Мамаев вместе с супругой прогулялись по Ростову

2 октября 2019, 05:43
Фото: alana_mamaeva/instagram
Новый игрок футбольного клуба «Ростов» Павел Мамаев вместе с женой Аланой совершили прогулку по Ростову-на-Дону, сообщила девушка в Instagram.

Супруга футболиста опубликовала фото, показав вечерний город. «На районе», — написала Алана Мамаева.

Пользователи в комментариях пожелали паре приятной прогулки. «Ростов-на-Дону — это, конечно, не Москва… Это значительно лучше», — прозвучало в комментариях.

Напомним, на прошлой неделе Мамаев подписал контракт с «Ростовом». Его супруга в своем видеоблоге сообщала, что приедет к нему.

Футболист стал известен после своей судимости за избиение людей в центре Москвы. Он несколько месяцев провел в колонии.

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#Новости#Илья Ульянов#Общество
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