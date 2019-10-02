Футболист Павел Мамаев вместе с супругой прогулялись по Ростову

Супруга футболиста опубликовала фото, показав вечерний город. «На районе», — написала Алана Мамаева.
Пользователи в комментариях пожелали паре приятной прогулки. «Ростов-на-Дону — это, конечно, не Москва… Это значительно лучше», — прозвучало в комментариях.
Напомним, на прошлой неделе Мамаев подписал контракт с «Ростовом». Его супруга в своем видеоблоге сообщала, что приедет к нему.
Футболист стал известен после своей судимости за избиение людей в центре Москвы. Он несколько месяцев провел в колонии.