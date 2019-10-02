Несколько человек пострадали при столкновении автобуса со столбом в Ростове

В Ростовской области аварии с участием пассажирского транспорта происходят достаточно часто, Так, в минувшие выходные в Волгодонске на улице Морской водитель маршрутки «ГАЗель» во время разворота столкнулся с Mazda CX-9, после чего иномарку выбросило на Hyundai Accent. В результате тройного ДТП погибла пассажирка Hyundai.