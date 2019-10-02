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Шесть человек получили травмы в аварии в Удмуртии

2 октября 2019, 11:12
Фото: pxhere.com
В Можгинском районе на автодороге Елабуга-Пермь произошло ДТП, в результате которого шесть человек получили травмы различной тяжести.

Как сообщает издание ФедералПресс, на данный момент сотрудники регионального отделения Госавтоинспекции устанавливают подробности аварии.

Известно, что водитель иномарки не сумел завершить обгон и столкнулся с отечественной «Ладой».

В результате пострадали шесть человек, двое среди которых - дети. Для того, чтобы доставить в больницу пятилетнего мальчика, пришлось воспользоваться санавиацией.

Представители местного УГИБДД добавили, что на иномарке были установлены зимние шины, из-за черт достаточного сцепления с дорогой обеспечено не было.

#Новости#Происшествия
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