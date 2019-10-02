Шесть человек получили травмы в аварии в Удмуртии

Как сообщает издание ФедералПресс, на данный момент сотрудники регионального отделения Госавтоинспекции устанавливают подробности аварии.
Известно, что водитель иномарки не сумел завершить обгон и столкнулся с отечественной «Ладой».
В результате пострадали шесть человек, двое среди которых - дети. Для того, чтобы доставить в больницу пятилетнего мальчика, пришлось воспользоваться санавиацией.
Представители местного УГИБДД добавили, что на иномарке были установлены зимние шины, из-за черт достаточного сцепления с дорогой обеспечено не было.