В администрации Ростова рассказали, как правильно жаловаться на транспорт

«В основном, жители жалуются на то, что в неудобном месте расположен терминал или его нет. Многие водители, особенно автобусов малого класса, их просто скрывают. С этой проблемой боремся, мы внесли изменения в постановление: терминалы должны находиться таким образом, чтобы пассажир производил оплату без участия водителя. За каждый зафиксированный случай будем штрафовать транспортное предприятие на тысячу рублей», — рассказал директор дептранса. По его словам, есть жалобы и по льготникам. «Многие предприятия в рамках стимулирования водителей ввели 1-2% премиальных за выполнение норм по перевозу льготников. Тоже с этим работаем, и количество таких жалоб сокращается», — отметил спикер. Он добавил, что также поступают жалобы по поводу проезда остановок.