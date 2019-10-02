В администрации Ростова рассказали, как правильно жаловаться на транспорт

Исполнение перевозчиками утвержденного расписания находится на постоянном контроле департамента транспорта города Ростова-на-Дону.
По телефону 8 (800) 222-76-76 организована работа колл-центра городского центра управления пассажирскими перевозками. Операторы колл-центра консультируют по вопросам работы общественного транспорта, помогают выбрать оптимальный маршрут, предоставляют информацию о планируемых изменениях.
«И транспортные предприятия, и руководство департамента транспорта мониторят соцсети. Чтобы пожаловаться, необязательно куда-то приходить, есть адрес электронной почты департамента, приемная администрации, городской центр управления пассажирскими перевозками. Во всех транспортных средствах и сайте администрации указаны телефоны „горячей линии“. Все это обрабатывается, отправляется в предприятия, и они потом отчитываются, какие меры приняты», — сообщил Ермашов во время конкурса водителей автобусов.
«В основном, жители жалуются на то, что в неудобном месте расположен терминал или его нет. Многие водители, особенно автобусов малого класса, их просто скрывают. С этой проблемой боремся, мы внесли изменения в постановление: терминалы должны находиться таким образом, чтобы пассажир производил оплату без участия водителя. За каждый зафиксированный случай будем штрафовать транспортное предприятие на тысячу рублей», — рассказал директор дептранса. По его словам, есть жалобы и по льготникам. «Многие предприятия в рамках стимулирования водителей ввели 1-2% премиальных за выполнение норм по перевозу льготников. Тоже с этим работаем, и количество таких жалоб сокращается», — отметил спикер. Он добавил, что также поступают жалобы по поводу проезда остановок.
«Конкурс автомастерства как раз направлен на то, чтобы водители были заинтересованы не только материально, но и морально в своей работе», — заключил спикер.