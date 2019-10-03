Аренда квартир подорожала в Ростове

Во втором квартале в Ростове в среднем в месяц приходилось платить 14,2 тысячи рублей. За три месяца этот показатель вырос почти на 2% — до 14,5 тысячи рублей.
За этот период сильнее всего выросли цены в Екатеринбурге — на 6%, снять жилье здесь стоит 17,8 тысячи рублей. На втором и третьем местах по динамике роста находятся Казань и Санкт-Петербург.
Красноярск оказался городом, где аренда наоборот подешевела, однако незначительно — на 0,2%. Стоимость съема квартиры составляет 13,6 тысячи рублей.
В целом по России самая низкая цена аренды устанавливается в мае–июне, после чего начинается рост, и ставки достигают пика в октябре–ноябре.