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Аренда квартир подорожала в Ростове

3 октября 2019, 10:28
Фото: pexels.com
В Ростове-на-Дону за квартал выросла стоимость аренды однокомнатных квартир, сообщает Domofond.

Во втором квартале в Ростове в среднем в месяц приходилось платить 14,2 тысячи рублей. За три месяца этот показатель вырос почти на 2% — до 14,5 тысячи рублей.

За этот период сильнее всего выросли цены в Екатеринбурге — на 6%, снять жилье здесь стоит 17,8 тысячи рублей. На втором и третьем местах по динамике роста находятся Казань и Санкт-Петербург.

Красноярск оказался городом, где аренда наоборот подешевела, однако незначительно — на 0,2%. Стоимость съема квартиры составляет 13,6 тысячи рублей.

В целом по России самая низкая цена аренды устанавливается в мае–июне, после чего начинается рост, и ставки достигают пика в октябре–ноябре.

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#Новости#Илья Ульянов#Экономика
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