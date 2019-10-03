Детальный разбор: пожарные Ростова «разложились» ради флешмоба Tetris Challenge

«Пожарные приняли участие в международной акции #tetrischallenge», — сказано в сообщении. К публикации добавили фото, которое сделано с высоты.
На снимке видна пожарная машина, на крыше лежит сотрудник, еще двое расположились рядом с автомобилем. Возле транспорта также разместили все обмундирование и оборудование, которое пожарные берут с собой на вызовы.
Пользователи в комментариях поблагодарили специалистов за их работу. Другие предположили, что их теперь могут уволить.
В Интернете по всему миру стал очень популярным Tetris Challenge. Полицейские, военные и спасатели фотографируются со своим транспортом и всем оборудованием, после чего размещают снимки в сети.