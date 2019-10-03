rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Детальный разбор: пожарные Ростова «разложились» ради флешмоба Tetris Challenge

3 октября 2019, 14:32
Фото: vk.com/etorostovnadonu
Пожарные из Ростова-на-Дону присоединились к ставшему популярным во всем мире флешмобу Tetris Challenge, сообщается в соцсети «ВКонтакте» в одной из городских групп.

«Пожарные приняли участие в международной акции #tetrischallenge», — сказано в сообщении. К публикации добавили фото, которое сделано с высоты.

На снимке видна пожарная машина, на крыше лежит сотрудник, еще двое расположились рядом с автомобилем. Возле транспорта также разместили все обмундирование и оборудование, которое пожарные берут с собой на вызовы.

Пользователи в комментариях поблагодарили специалистов за их работу. Другие предположили, что их теперь могут уволить.

В Интернете по всему миру стал очень популярным Tetris Challenge. Полицейские, военные и спасатели фотографируются со своим транспортом и всем оборудованием, после чего размещают снимки в сети.

Материалы по теме
В Ростове пройдет флешмоб в поддержку зимней Универсиады-2019Необычный флешмоб с бившимися об землю головой людьми удивил ростовчанВидео с песенным флешмобом в ростовском автобусе взорвало Сеть
#Новости#Илья Ульянов#Общество
Подпишитесь
Житель в Ростовской области умер после укуса кошки
Сегодня, 10:31
В Ростове трехлетний ребенок выжил после падения с шестого этажа
Сегодня, 11:22
«Приятно, что нас слышат»: ростовчане рады отмене масштабных гуляний на Новый год
Сегодня, 11:21
Аэропорт Платов в Ростове подготовили к работе в осенне-зимний период
Сегодня, 11:19
Первые грузовики из Крыма через Мариуполь добрались до Ростовской области
Сегодня, 11:13
Мэрия хочет сделать побратимом Ростова столицу Замбии город Лусака
Сегодня, 10:58