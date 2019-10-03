Движение перекроют на Мечникова и Тимошенко в Ростове

До 30 октября будет продлено ограничение движения от Мечникова, 110 до переулка Доломановский. Объехать закрытую зону можно будет по улице Нансена. В это время пройдут работы по устройству сетей водоснабжения.
Кроме того, с 23 октября до 30 декабря закроют проезд на улице Тимошенко на участке от улицы Дебальцевская до улицы Оганова. Ограничения необходимы для проведения работ по прокладке теплотрассы.
Также 19 октября, 16 ноября, 28 декабря с 07.00 мск до 14.00 будут закрывать проезд из-за ярмарок. Это коснется проспекта Кировский на участке от улицы Красноармейская до улицы Малюгиной.