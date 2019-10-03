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Такси в Ростове разрешили пользоваться выделенными полосами

3 октября 2019, 07:37
Фото: Медиахолдинг1Mi
Таксистам в Ростове-на-Дону при соблюдении определенных условий разрешили пользоваться выделенными полосами для общественного транспорта, следует из сообщения регионального правительства.

Минтранс Ростовской области напомнил, что право пользоваться полосой для маршрутных транспортных средств распространяется на такси при условии его легальной работы.

При этом отмечается, что одного разрешения на пассажироперевозки недостаточно, у таксиста должны быть путевой лист, страховка и результаты предрейсового медосмотра. Кроме того, автомобиль должен быть оснащен опознавательными знаками.

В Ростове выделенные полосы организовали на улицах Стадионной и Шеболдаева, проспектах Ворошиловском, Буденновском, Михаила Нагибина, Космонавтов, Стачки, Шолохова. В последнее время участились нарушения запрета о выезде на выделенные полосы личного автотранспорта.

Ранее житель Ростова попросил разрешить автомобилям ездить по выделенным полосам.

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