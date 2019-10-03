Такси в Ростове разрешили пользоваться выделенными полосами

Минтранс Ростовской области напомнил, что право пользоваться полосой для маршрутных транспортных средств распространяется на такси при условии его легальной работы.
При этом отмечается, что одного разрешения на пассажироперевозки недостаточно, у таксиста должны быть путевой лист, страховка и результаты предрейсового медосмотра. Кроме того, автомобиль должен быть оснащен опознавательными знаками.
В Ростове выделенные полосы организовали на улицах Стадионной и Шеболдаева, проспектах Ворошиловском, Буденновском, Михаила Нагибина, Космонавтов, Стачки, Шолохова. В последнее время участились нарушения запрета о выезде на выделенные полосы личного автотранспорта.