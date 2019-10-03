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Тренер ФК «Ростов» назвал требования для перехода в «Спартак»

3 октября 2019, 14:00
Фото: vk.com/fcrostov
Главный тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин назвал условия, при которых он согласится перейти в московский «Спартак», пишет Дзен-канал «СпортБеларуси».

По данным канала, Карпин хочет получать не менее двух миллионов евро в год, лично контролировать трансфер игроков. Также контракт должен быть подписан минимум на три года.

Отмечается, что в новый клуб Карпин перейдет только со своей командой. «В текущем сезоне он тренер останется в „Ростове“, так как намерен вывести команду в Еврокубки», — пишет канал.

По некоторым данным, Карпин хочет видеть в команде молодых игроков с международным стажем.

Напомним, «Спартак» распрощался с главным тренером Олегом Кононовым после очередного поражения. Появилась информация, что на эту должность позвали Карпина.

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#Новости#Илья Ульянов#Спорт
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