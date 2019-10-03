Тренер ФК «Ростов» назвал требования для перехода в «Спартак»

По данным канала, Карпин хочет получать не менее двух миллионов евро в год, лично контролировать трансфер игроков. Также контракт должен быть подписан минимум на три года.
Отмечается, что в новый клуб Карпин перейдет только со своей командой. «В текущем сезоне он тренер останется в „Ростове“, так как намерен вывести команду в Еврокубки», — пишет канал.
По некоторым данным, Карпин хочет видеть в команде молодых игроков с международным стажем.
Напомним, «Спартак» распрощался с главным тренером Олегом Кононовым после очередного поражения. Появилась информация, что на эту должность позвали Карпина.