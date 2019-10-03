rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В администрации рассказали, почему не могут строить спортплощадки в Ростове

3 октября 2019, 06:03
Фото: RostovGazeta
В Ростове есть проблемы со строительством спортобъектов, потому что изначально при проектировании не выделялись участки под это, рассказала заместитель главы администрации Ростова по социальным вопросам Елена Кожухова.

«При проектировании, выделении и формировании земельных участков в приоритетном порядке выделяется земля под образовательные учреждения, на втором плане — медицинские. К сожалению, учреждения спорта и культуры выпадают. Мне бы хотелось обратиться к коллегам и попросить предусматривать эти участки, особенно в строящихся микрорайонах, где проживает большое число людей», — сообщила Кожухова на расширенном совещании в среду. Она отметила, что неоднократно вносили предложения предусматривать средства на создание спортобъектов на коллегии и заседании гордумы. «Но как-то этот вопрос идет крайне медленно», — добавила замглавы.

По данным администрации, спортобъекты города могут вместить от норматива 28,7% жителей. В Ростовской области этот показатель чуть выше — 54,6%, в среднем в России — 51,3%.

Материалы по теме
Ростовчанка Лопырева рассказала, как легко приучить себя к спортуПервенство России по гребному спорту стартовало в Ростове-на-ДонуНазвано место строительства Дворца спорта в Ростове
#Новости#Эксклюзив#Город
Подпишитесь
Житель в Ростовской области умер после укуса кошки
Сегодня, 10:31
В Ростове трехлетний ребенок выжил после падения с шестого этажа
Сегодня, 11:22
«Приятно, что нас слышат»: ростовчане рады отмене масштабных гуляний на Новый год
Сегодня, 11:21
Аэропорт Платов в Ростове подготовили к работе в осенне-зимний период
Сегодня, 11:19
Первые грузовики из Крыма через Мариуполь добрались до Ростовской области
Сегодня, 11:13
Мэрия хочет сделать побратимом Ростова столицу Замбии город Лусака
Сегодня, 10:58