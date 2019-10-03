В администрации рассказали, почему не могут строить спортплощадки в Ростове

«При проектировании, выделении и формировании земельных участков в приоритетном порядке выделяется земля под образовательные учреждения, на втором плане — медицинские. К сожалению, учреждения спорта и культуры выпадают. Мне бы хотелось обратиться к коллегам и попросить предусматривать эти участки, особенно в строящихся микрорайонах, где проживает большое число людей», — сообщила Кожухова на расширенном совещании в среду. Она отметила, что неоднократно вносили предложения предусматривать средства на создание спортобъектов на коллегии и заседании гордумы. «Но как-то этот вопрос идет крайне медленно», — добавила замглавы.