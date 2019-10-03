Всероссийский театральный фестиваль «Русская комедия» стартовал в Ростове

Свое творчество представят 15 театров из Москвы, Санкт-Петербурга, Омска, Новосибирска, Саратова, Екатеринбурга, Ставрополя, Махачкалы, Тольятти, Белгорода и Петрозаводска. Кроме того, участвовать будут и два донских театра: драмтеатр имени Горького из Ростова и драматический театр Шахт. Впервые в программе фестиваля фигурирует государственный академический Малый театр с премьерной постановкой народного артиста СССР Юрия Соломина «Женитьба» по пьесе Николая Гоголя.