Всероссийский театральный фестиваль «Русская комедия» стартовал в Ростове

Posted 3 октября 2019, 12:47
Published 3 октября 2019, 12:47
Modified 24 декабря 2024, 18:18
Updated 24 декабря 2024, 18:18
Свое творчество представят 15 театров из Москвы, Санкт-Петербурга, Омска, Новосибирска, Саратова, Екатеринбурга, Ставрополя, Махачкалы, Тольятти, Белгорода и Петрозаводска. Кроме того, участвовать будут и два донских театра: драмтеатр имени Горького из Ростова и драматический театр Шахт. Впервые в программе фестиваля фигурирует государственный академический Малый театр с премьерной постановкой народного артиста СССР Юрия Соломина «Женитьба» по пьесе Николая Гоголя.
Всего зрители увидят 16 спектаклей, которые пройдут на большой и малой сценах драмтеатра имени Горького в Ростове.