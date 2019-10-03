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Posted 3 октября 2019, 12:47

Published 3 октября 2019, 12:47

Modified 24 декабря 2024, 18:18

Updated 24 декабря 2024, 18:18

Всероссийский театральный фестиваль «Русская комедия» стартовал в Ростове

3 октября 2019, 12:47
В Ростове-на-Дону в среду открылся VI Всероссийский театральный фестиваль «Русская комедия», сообщило правительство Ростовской области.

Свое творчество представят 15 театров из Москвы, Санкт-Петербурга, Омска, Новосибирска, Саратова, Екатеринбурга, Ставрополя, Махачкалы, Тольятти, Белгорода и Петрозаводска. Кроме того, участвовать будут и два донских театра: драмтеатр имени Горького из Ростова и драматический театр Шахт. Впервые в программе фестиваля фигурирует государственный академический Малый театр с премьерной постановкой народного артиста СССР Юрия Соломина «Женитьба» по пьесе Николая Гоголя.

Всего зрители увидят 16 спектаклей, которые пройдут на большой и малой сценах драмтеатра имени Горького в Ростове.

Ранее в Ростовской области стартовал всероссийский театральный марафон.

#Культура#Новости
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