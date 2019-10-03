За муниципальный счет благоустроят парк Собино в Ростове

Изначально завершить благоустройство парка Собино должны были в 2018 году, но из-за выявленных нарушений власти разорвали контракт с подрядчиком и сдвинули сроки окончания работ на 2019-й. Позже министр ЖКХ Ростовской области Андрей Майер заявил, что реконструкцию парка Собино продолжат после получения государственной историко-культурной экспертизы, из-за чего сроки передвинули еще на год. Завершение работ в парке Собино запланировали на 2020 год.