Альфа-Банк завоевал награду за успехи на рынке синдицированного кредитования

Весь 2018 год Альфа-Банк был активным игроком в сфере синдицированного кредитования. Например, при подписании крупной сделки с Беларусбанком «Альфа» стала организатором, букраннером, управляющим по кредитам и документарным агентом. Сумма контракта с белорусским банком составляла 151 миллион евро. В том же году реализован контракт с группой компаний «Альфа-Лизинг» на 7 миллиардов рублей. Альфа-Банк также был уполномоченным ведущим организатором и букраннером синдицированного кредита для “Уралкалия”. Сумма этого контракта достигла 725 миллионов долларов и 650 миллионов евро.
В Альфа-Банке отмечают, что закрепиться в сфере синдицированного кредитования удалось с ощутимым успехом. Финансовая организация сумела заинтересовать контрактами крупные компании, которые уже работают на этом рынке, и привлечь новых.
Как отмечает руководитель профильного направления банка Алексей Чиркизьянов, награда Loans Cbonds Awards — свидетельство высокого доверия, которое рынок синдицированных кредитов оказывает банку. «Нам это доверие очень дорого, мы работаем на удовлетворение нужд наших партнеров и клиентов, а также на дальнейший рост синдицированного кредитования в России», — говорит Чиркизьянов.
Профессиональная премия Loans Cbonds Awards была инициирована, чтобы выделять наиболее масштабные события на рынке синдицированных кредитов. Победителей выбирают открытым голосованием на сайте информагентства Cbonds, где свой выбор делают профессионалы рынка. Награждают лауреатов нескольких номинаций ежегодно.