Альфа-Банк завоевал награду за успехи на рынке синдицированного кредитования

Весь 2018 год Альфа-Банк был активным игроком в сфере синдицированного кредитования. Например, при подписании крупной сделки с Беларусбанком «Альфа» стала организатором, букраннером, управляющим по кредитам и документарным агентом. Сумма контракта с белорусским банком составляла 151 миллион евро. В том же году реализован контракт с группой компаний «Альфа-Лизинг» на 7 миллиардов рублей. Альфа-Банк также был уполномоченным ведущим организатором и букраннером синдицированного кредита для “Уралкалия”. Сумма этого контракта достигла 725 миллионов долларов и 650 миллионов евро.