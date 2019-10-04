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Лига акселераторов банка «Центр-инвест» помогает начинающим предпринимателям Дона

4 октября 2019, 09:14
Фото: perzon seo/CC BY 2.0 / flickr.com
В Ростовской области участники Лиги акселераторов обсудили вопросы, касающиеся наставничества и финансирования начинающих предпринимателей. Встреча проходила в формате круглого стола.

Участниками мероприятия стали руководители Акселератора банка «Центр-инвест», промышленного коворкинга «Garаж», муниципального центра поддержки предпринимательства «Новый Ростов» и «Института наставничества» (г.Москва).

На встрече, в ходе обсуждения, прозвучало множество примеров успешного наставничества как на уровне города, так и на российском и международном рынках.«В начале сентября Акселератор банка подписал соглашение с британской компаниейRutech Ventures Ltd, которая занимается развитием русскоязычного предпринимательства в Великобритании. Rutech проводят международные буткемпы — программы наставничества и обмена опытом, создания и расширения международных связей длястартапов, а также содействия в глобальной экспансии российских компаний.

Благодаря этому у резидентов Акселератора банка «Центр-инвест» есть доступ к международным инвестиционным возможностям», — отметил руководитель Акселератора Владислав Соленый.В завершении круглого стола участники приняли решение организовать следующую встречу в формате проектной сессии. Это позволит разработать план развития Лиги акселераторов и провести в 2020 году День наставничества, который наверняка соберет успешных предпринимателей и опытных экспертов.Лига акселераторов была создана в апреле 2019 года банком «Центр-инвест» и Ростовским агентством поддержки предпринимательства (РРАПП).

Лига оказывает информационную поддержку акселераторов, входящих в ее состав. Помимо этого, она обеспечивает доступность финансовых услуг для выпускников каждого акселератора. Акселерационная программа для начинающих и действующих предпринимателей реализуется банком «Центр-инвест». Участниками программы стали уже порядка пяти тысяч человек, 730 предпринимателей успешно запустили и развивают свой бизнес.

#Новости#Экономика
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