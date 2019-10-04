Лига акселераторов банка «Центр-инвест» помогает начинающим предпринимателям Дона

Участниками мероприятия стали руководители Акселератора банка «Центр-инвест», промышленного коворкинга «Garаж», муниципального центра поддержки предпринимательства «Новый Ростов» и «Института наставничества» (г.Москва).
На встрече, в ходе обсуждения, прозвучало множество примеров успешного наставничества как на уровне города, так и на российском и международном рынках.«В начале сентября Акселератор банка подписал соглашение с британской компаниейRutech Ventures Ltd, которая занимается развитием русскоязычного предпринимательства в Великобритании. Rutech проводят международные буткемпы — программы наставничества и обмена опытом, создания и расширения международных связей длястартапов, а также содействия в глобальной экспансии российских компаний.
Благодаря этому у резидентов Акселератора банка «Центр-инвест» есть доступ к международным инвестиционным возможностям», — отметил руководитель Акселератора Владислав Соленый.В завершении круглого стола участники приняли решение организовать следующую встречу в формате проектной сессии. Это позволит разработать план развития Лиги акселераторов и провести в 2020 году День наставничества, который наверняка соберет успешных предпринимателей и опытных экспертов.Лига акселераторов была создана в апреле 2019 года банком «Центр-инвест» и Ростовским агентством поддержки предпринимательства (РРАПП).
Лига оказывает информационную поддержку акселераторов, входящих в ее состав. Помимо этого, она обеспечивает доступность финансовых услуг для выпускников каждого акселератора. Акселерационная программа для начинающих и действующих предпринимателей реализуется банком «Центр-инвест». Участниками программы стали уже порядка пяти тысяч человек, 730 предпринимателей успешно запустили и развивают свой бизнес.