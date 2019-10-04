Лига акселераторов банка «Центр-инвест» помогает начинающим предпринимателям Дона

На встрече, в ходе обсуждения, прозвучало множество примеров успешного наставничества как на уровне города, так и на российском и международном рынках.«В начале сентября Акселератор банка подписал соглашение с британской компаниейRutech Ventures Ltd, которая занимается развитием русскоязычного предпринимательства в Великобритании. Rutech проводят международные буткемпы — программы наставничества и обмена опытом, создания и расширения международных связей длястартапов, а также содействия в глобальной экспансии российских компаний.