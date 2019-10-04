«Позор» кричали на суде после приговора молодым революционерам в Ростове

В зале суда родственники и знакомые осужденных начали выкрикивать «Позор» в адрес судьи. Так они выразили несогласие с приговором. Их вывели из зала, некоторые плакали после оглашения вердикта.
Напомним, в 2017 году двое парней вышли на пикет с плакатом в поддержку погорельцев. По словам матери одного из них, Яна Сидорова и Владислава Мордасова задержали и обвинили в организации массовых беспорядков. По мнению следователе, молодые люди готовили акцию на подрыв власти в регионе.
Также задержанным стал еще один ростовчанин Вячеслав Шашмин, который, по словам, женщины проходил мимо. Его также обвинили в беспорядках.
Суд в пятницу приговорил Мордасова и Сидорова к срокам более шести лет колонии каждого. Третий фигурант получил три года условно.
Причиной пикета стал пожар на Театральном спуске, в котором выгорели более 100 зданий. Десятки людей тогда пострадали.