«Позор» кричали на суде после приговора молодым революционерам в Ростове

Напомним, в 2017 году двое парней вышли на пикет с плакатом в поддержку погорельцев. По словам матери одного из них, Яна Сидорова и Владислава Мордасова задержали и обвинили в организации массовых беспорядков. По мнению следователе, молодые люди готовили акцию на подрыв власти в регионе.