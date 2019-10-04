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«Позор» кричали на суде после приговора молодым революционерам в Ростове

4 октября 2019, 13:02
Фото: RostovGazeta
Ростовской областной суд вынес приговор в отношении троих активистов, которые защищали погорельцев с Театрального спуска, сообщил корреспондент RostovGazeta.

В зале суда родственники и знакомые осужденных начали выкрикивать «Позор» в адрес судьи. Так они выразили несогласие с приговором. Их вывели из зала, некоторые плакали после оглашения вердикта.

Напомним, в 2017 году двое парней вышли на пикет с плакатом в поддержку погорельцев. По словам матери одного из них, Яна Сидорова и Владислава Мордасова задержали и обвинили в организации массовых беспорядков. По мнению следователе, молодые люди готовили акцию на подрыв власти в регионе.

Также задержанным стал еще один ростовчанин Вячеслав Шашмин, который, по словам, женщины проходил мимо. Его также обвинили в беспорядках.

Суд в пятницу приговорил Мордасова и Сидорова к срокам более шести лет колонии каждого. Третий фигурант получил три года условно.

Причиной пикета стал пожар на Театральном спуске, в котором выгорели более 100 зданий. Десятки людей тогда пострадали.

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