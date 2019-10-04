Ростовские водители перестали экономить на топливе и отказались от газа

В целом по России спрос на такие машины снизился на 66% за год. Сильнее всего он упал в Ростове — на 80%, менее всего в Краснодаре — на 64%.
Количество предложения автомобилей на газу за этот период упало на 71%. При этом средняя цена возросла на 18,7% — до 327,6 тысячи рублей. Средняя стоимость в стране достигает 282 тысячи рублей. Самый дешевый автопром оказался в Волгограде — 254 тысячи рублей, а самый дорогой в Москве — 533 тысячи.
Ростов оказался на седьмом месте в России по стоимости. Лидерами по спросу оказались машины «ГАЗ».