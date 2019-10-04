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Травяной газон на футбольном поле на Левом берегу появится в 2020 году

4 октября 2019, 09:04
Фото: Медиахолдинг1Mi
Травяной газон на футбольном поле на территории Гребного канала в Ростове-на-Дону появится в 2020 году, сообщила городская администрация.

Обустройство искусственного травяного покрытия реализуют в рамках федеральной программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации».

Кроме того, на объекте за счет городского бюджета предлагается обустроить основание, ограждение и освещение. В настоящее время на территории гребного канала «Дон» строят комплекс специализированных трасс для занятий велоспортом-ВМХ и велоспортом-маунтинбайк, а также малой спортивной площадка для занятий физкультурой и спортом и подготовки к выполнению и проведения мероприятий по сдаче норм ГТО.

Ранее стало известно, что Ростов хуже обеспечен спортивными объектами, чем область.

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