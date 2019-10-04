Травяной газон на футбольном поле на Левом берегу появится в 2020 году

Кроме того, на объекте за счет городского бюджета предлагается обустроить основание, ограждение и освещение. В настоящее время на территории гребного канала «Дон» строят комплекс специализированных трасс для занятий велоспортом-ВМХ и велоспортом-маунтинбайк, а также малой спортивной площадка для занятий физкультурой и спортом и подготовки к выполнению и проведения мероприятий по сдаче норм ГТО.