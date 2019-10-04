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Житель Таганрога пытался избить полицейских

4 октября 2019, 06:05
Фото: wikimedia.org
В Ростове-на-Дону завели уголовное дело в отношении жителя Таганрога, который пытался устроить драку с полицейскими, сообщает Южное управление на транспорте СКР.

Инцидент случился на железнодорожном вокзале в Таганроге, где находился пьяный 26-летний подозреваемый. Полицейские решили подойти к нему, но парень попытался убежать.

Правоохранители задержали его и доставили в отдел. Он начал угрожать и попытался ударить одного из сотрудников.

В данный момент проводятся следственные действия, максимальное наказание составляет пять лет лишения свободы.

В Ростове-на-Дону суд вынес приговор в отношении Рустама Акаева, который избил своего сокамерника. Его приговорили к двум годам и восьми месяцам заключения.

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