Житель Таганрога пытался избить полицейских

Инцидент случился на железнодорожном вокзале в Таганроге, где находился пьяный 26-летний подозреваемый. Полицейские решили подойти к нему, но парень попытался убежать.
Правоохранители задержали его и доставили в отдел. Он начал угрожать и попытался ударить одного из сотрудников.
В данный момент проводятся следственные действия, максимальное наказание составляет пять лет лишения свободы.
В Ростове-на-Дону суд вынес приговор в отношении Рустама Акаева, который избил своего сокамерника. Его приговорили к двум годам и восьми месяцам заключения.