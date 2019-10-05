Как в Ростовской области делают липовые прививки от гриппа

«Каждый имеет право выбирать, делать прививки или нет. Другое дело, что с точки зрения медицины мы ратуем за то, чтобы их делали. И я выступаю за все прививки, но к вакцинации от гриппа у меня спорное отношение, потому что вирус очень изменчив», — считает бывшая медсестра. По ее словам, прививка выпускается против одного конкретного штамма гриппа. «То есть, делая ее, ты не обеспечиваешь себя стопроцентной гарантией, что не заболеешь. Если ты привита от этого штамма, не факт, что ты не заразишься другим», -добавила собеседница.