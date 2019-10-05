Как в Ростовской области делают липовые прививки от гриппа

Posted 5 октября 2019, 10:45
Published 5 октября 2019, 10:45
Modified 1 октября, 14:38
Updated 1 октября, 14:38
«Нам написала староста, попросила принести данные — СНИЛС и еще что-то — врачу нашего подразделения. Они напишут список, якобы мы прошли вакцинацию, а на самом деле мы не проходим. Но желающие могут пойти сделать прививку. Я пока желающих не видела», — рассказала одна из студенток ЮФУ.
Другая сообщила, что медсестра при общежитии попросила ее расписаться о вакцинации, хотя на самом деле прививку не делала.
«Зачем им это — понятно, нужно выполнить план. По идее, все студенты должны быть привиты от гриппа. В общественных организациях так положено. Но странно, если медсестра даже не предложила вакцинацию», — считает бывшая медсестра одной из ростовских больниц. Она отметила, что поддельные прививки -это довольно распространенное явление, потому что многие люди, на самом деле, отказываются от вакцин.
«Статистических данных о том, сколько человек отказываются от прививок, у меня нет. Даже если бы они были в открытом доступе, то были бы неверны, поскольку все результаты подтасовываются под план», — сказала она.
Собеседница пояснила, что точных данных о том, сколько людей отказываются от вакцинации, на самом деле нет ни у кого.
«Каждый имеет право выбирать, делать прививки или нет. Другое дело, что с точки зрения медицины мы ратуем за то, чтобы их делали. И я выступаю за все прививки, но к вакцинации от гриппа у меня спорное отношение, потому что вирус очень изменчив», — считает бывшая медсестра. По ее словам, прививка выпускается против одного конкретного штамма гриппа. «То есть, делая ее, ты не обеспечиваешь себя стопроцентной гарантией, что не заболеешь. Если ты привита от этого штамма, не факт, что ты не заразишься другим», -добавила собеседница.
Корреспондент RostovGazeta ожидает ответ на запрос в Минздрав региона с вопросом, знают ли там о подобных случаях, какие меры против них принимаются.
Меньше проблем, если просто заставить
Однако не все медработники знают о таких практиках. «Впервые о таком слышу. В основном, все пытаются заставить население привиться, так проблем меньше будет у тех же докторов в сезон гриппа. Но сейчас политика у мамочек против прививок даже по национальному календарю, что не очень хорошо сказывается на детях», — рассказала медсестра одной ростовской больницы Виктория Волошина. Она пояснила, что прививки детей распределены по возрасту, например, от кори, краснухи и так далее.
«Обычно ревакцинацию взрослые делают редко, но те, кто работают в условиях повышенного риска заражения инфекциями, чаще всего прививаются. У всех медиков есть сертификаты, которые хранятся у работодателя так же, как и паспорт здоровья. Я прививаюсь. За этим следят, проводят проверки», — сообщила Виктория.
Она пояснила, что была тенденция к увеличению мам, отказывающихся от прививок, в силу доступности разных форумов и сомнительных сайтов. «Да, есть осложнения, есть противопоказания, но это единичные случаи. Но люди без медицинского образования накручивают себя и приписывают несуществующие противопоказания», — пояснила медсестра. По ее словам, был введен закон о запрете антипропаганды вакцинации, поэтому ситуация может измениться к лучшему.
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