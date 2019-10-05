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Собака покусала ребенка на детской площадке в Батайске

5 октября 2019, 14:26
Фото: https://vk.com/etorostovnadonu
В Батайске Ростовской области бездомная собака набросилась на ребенка, сообщила мать пострадавшего в соцсети «ВКонтакте».

Женщина рассказала, что ее семилетний сын играл на детской площадке. В этот момент на него набросилась собака.

«Через эту площадку многие ходят в школу, оказалось, что нападение является не единственным. В травматологии нам пришлось сидеть несколько часов», — написала местная жительница.

Она добавила фото, на котором показала полученную ребенком рану. Некоторые пользователи в комментариях написали, что надо избавить город от бездомных собак. Другие заявили, что это дети дразнят животных, поэтому происходят такие ситуации.

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#Новости#Илья Ульянов#Общество
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