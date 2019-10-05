Сотни домов останутся без света на следующей неделе в Ростове

В понедельник света не будет на улицах Пушкинская, Максима Горького, Байкальская, Дарвина, Доватора, Карпатская, Ковалевской, Лобачевского, Семипалатинская. Также это коснется улиц Евдокимова, Фурмановская, Краснокурсантская, переулков Оренбургский, Кошевого, Ялтинский, Батумский, Тбилисский, Грузинский.