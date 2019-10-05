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Сотни домов останутся без света на следующей неделе в Ростове

5 октября 2019, 11:23
Фото: https://pixabay.com
В Ростове-на-Дону на следующей неделе запланированы массовые отключения электричества из-за технических работ, сообщает «Донэнерго».

В понедельник света не будет на улицах Пушкинская, Максима Горького, Байкальская, Дарвина, Доватора, Карпатская, Ковалевской, Лобачевского, Семипалатинская. Также это коснется улиц Евдокимова, Фурмановская, Краснокурсантская, переулков Оренбургский, Кошевого, Ялтинский, Батумский, Тбилисский, Грузинский.

Во вторник электричество выключат по улицам Дарвина, Долгожданная, Линейная, Лучевая, Мадояна, Песчанокопская, Сормовская. Кроме того, обесточат дома по улице Лермонтовская и переулкам Гвардейский, Бригадный.

В среду свет отключат на улицах Стартовая, Планетная, Солидарности, Кржижановского, Краснодарская, проспекте Коммунистический, в переулках Роговский, Гарибальди. В четверг ограничения будут действовать на улицах Венеры, Обсерваторная, Селиванова, Промышленная, Металлургическая.

В пятницу обесточат улицы Андрея Сладкова, Быковского и проспект Стачки.

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#Новости#Илья Ульянов#Общество
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