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ФК «Ростов» разгромил лидера чемпионата России

6 октября 2019, 15:58
Фото: fc-rostov.ru
Футбольный клуб «Ростов» в воскресенье обыграл команду ЦСКА со счетом 1:3, сообщается на сайте ростовского клуба.

Для ростовчан эта игра прошла в гостях. ЦСКА был лидером турнирной таблицы, «Ростов» находился на третьем месте. Сейчас команда выбилась на первую позицию.

Участие в игре не смогли принять Рагнар Сигурдссон и Роман Еременко. Счет в матче открыл Хорен Байрамян на 12-й минуте, он пробил в ворота ЦСКА во время углового.

В конце первого тайма Байрамян оформил дубль. Он мог забить и третий гол во втором периоде, но мяч отбил вратарь.

На 60-й минуте забил Элдор Шомуродов и счет стал 3:0. ЦСКА провел несколько опасных атак, но забить не смог.

На 92-й минуте ЦСКА забил один гол. Теперь ростовчане делят лидерство с «Зенитом» и «Локомотивом».

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