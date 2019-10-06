ФК «Ростов» разгромил лидера чемпионата России

Для ростовчан эта игра прошла в гостях. ЦСКА был лидером турнирной таблицы, «Ростов» находился на третьем месте. Сейчас команда выбилась на первую позицию.
Участие в игре не смогли принять Рагнар Сигурдссон и Роман Еременко. Счет в матче открыл Хорен Байрамян на 12-й минуте, он пробил в ворота ЦСКА во время углового.
В конце первого тайма Байрамян оформил дубль. Он мог забить и третий гол во втором периоде, но мяч отбил вратарь.
На 60-й минуте забил Элдор Шомуродов и счет стал 3:0. ЦСКА провел несколько опасных атак, но забить не смог.
На 92-й минуте ЦСКА забил один гол. Теперь ростовчане делят лидерство с «Зенитом» и «Локомотивом».