Водитель легковушки сбил мужчину в Ростове

Posted 6 октября 2019, 07:38
Published 6 октября 2019, 07:38
Modified 24 декабря 2024, 18:16
Updated 24 декабря 2024, 18:16
«Человека сбили на улице Беляева. Пострадавший выжил, но его без сознания отвезли в больницу», — написал автор публикации.
Он разместил фото, на котором показал разбитый легковой автомобиль. У машины треснуло лобовое стекло.
Пользователи в комментариях написали, что на этом участке находится опасный переход. По их словам, здесь много раз сбивали людей.
Авария произошла в субботу вечером. Информации от официальных ведомств не поступало.