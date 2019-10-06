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Posted 6 октября 2019, 07:38

Published 6 октября 2019, 07:38

Modified 24 декабря 2024, 18:16

Updated 24 декабря 2024, 18:16

Водитель легковушки сбил мужчину в Ростове

6 октября 2019, 07:38
В Ростове-на-Дону под колесами легкового автомобиля оказался мужчина, сообщили очевидцы в соцсети «ВКонтакте».

«Человека сбили на улице Беляева. Пострадавший выжил, но его без сознания отвезли в больницу», — написал автор публикации.

Он разместил фото, на котором показал разбитый легковой автомобиль. У машины треснуло лобовое стекло.

Пользователи в комментариях написали, что на этом участке находится опасный переход. По их словам, здесь много раз сбивали людей.

Авария произошла в субботу вечером. Информации от официальных ведомств не поступало.

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