Коммунистический и Краснодарская останутся в Ростове без света

В понедельник в городе свет выключили на улицах Пушкинская и Максима Горького. Во вторник электричества не будет на улицах Дарвина, 1-65, 36-68, Долгожданная, 36А, Линейная, 39-101, 42-110.
В среду без электроснабжения останутся проспект Коммунистический, 11/2, 11/3, 11/4, 11/5, 13/2, 13/3, 13/4, 13/5, улицы 1-я Краснодарская, 43-65, 90/5, 90/1, 90/4, 90/6, 90-94, 92/1, 92/2, 92/3, 92/5, 92/6, 92/4А, 92/4Б и Прогрессивная, 6-20.
В это время пройдут технические работы, которые завершатся в 17.00 мск.
Ранее стало известно, что жители Ростовской области платят за электроэнергию на 5% больше, чем в среднем в других субъектах Южного Федерального округа.