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Коммунистический и Краснодарская останутся в Ростове без света

7 октября 2019, 11:01
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Ростове-на-Дону два дня будут отключать электричество на нескольких улицах, в том числе на Краснодарской, сообщили в «Донэнерго».

В понедельник в городе свет выключили на улицах Пушкинская и Максима Горького. Во вторник электричества не будет на улицах Дарвина, 1-65, 36-68, Долгожданная, 36А, Линейная, 39-101, 42-110.

В среду без электроснабжения останутся проспект Коммунистический, 11/2, 11/3, 11/4, 11/5, 13/2, 13/3, 13/4, 13/5, улицы 1-я Краснодарская, 43-65, 90/5, 90/1, 90/4, 90/6, 90-94, 92/1, 92/2, 92/3, 92/5, 92/6, 92/4А, 92/4Б и Прогрессивная, 6-20.

В это время пройдут технические работы, которые завершатся в 17.00 мск.

Ранее стало известно, что жители Ростовской области платят за электроэнергию на 5% больше, чем в среднем в других субъектах Южного Федерального округа.

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#Новости#Илья Ульянов#Общество
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