Рыбу на 3 млн руб изъяли у браконьеров под Ростовом

Четыре человека в селе Стефанидинодар занимались незаконным выловом рыбы, увидев пограничников, они попытались скрыться на моторной лодке. На ней стояли два двигателя общей мощностью 400 лошадиных сил.
«Нарушителей удалось догнать на катере. У них нашли более одного километра сетей, в которых находились 1,5 тысячи рыб», — сказано в сообщении.
Отмечается, что размер ущерба составил около трех миллионов рублей. У задержанных изъяли лодку и сети.
Всех четверых привлекли к административной ответственности. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.