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Рыбу на 3 млн руб изъяли у браконьеров под Ростовом

7 октября 2019, 08:03
Фото: Погрануправление ФСБ РФ по РО
В Азовском районе задержали четверых браконьеров, которые выловили рыбу на несколько миллионов рублей, сообщает Погрануправление ФСБ РФ по региону.

Четыре человека в селе Стефанидинодар занимались незаконным выловом рыбы, увидев пограничников, они попытались скрыться на моторной лодке. На ней стояли два двигателя общей мощностью 400 лошадиных сил.

«Нарушителей удалось догнать на катере. У них нашли более одного километра сетей, в которых находились 1,5 тысячи рыб», — сказано в сообщении.

Отмечается, что размер ущерба составил около трех миллионов рублей. У задержанных изъяли лодку и сети.

Всех четверых привлекли к административной ответственности. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Ростовской области задержали браконьеров с уловом на миллионы рублей.

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#Новости#Илья Ульянов#Общество
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