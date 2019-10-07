Валерий Карпин не собирается покидать «Ростов» ради «Спартака»

Posted 7 октября 2019, 14:29
Published 7 октября 2019, 14:29
Modified 1 октября, 13:19
Updated 1 октября, 13:19
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Карпин является одним из претендентов на пост главного тренера «Спартака». Но наставник желто-синих развеял эти слухи, сообщив, что ему сейчас комфортно в «Ростове». Более того, он вообще не смотрит в сторону «Спартака».
Напомним, «Спартак» распрощался с главным тренером Олегом Кононовым после очередного поражения. Появилась информация, что на эту должность позвали Карпина.
Также, по данным одного из СМИ, сам Валерий Карпин готов перейти в «Спартак» при условии заработной платы не менее двух миллионов евро в год, а также личного контроля трансфера игроков. Отмечается, что в новый клуб Карпин перейдет только со своей командой. В текущем сезоне тренер останется в „Ростове“, так как намерен вывести команду в еврокубки.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич
Телефон: +7 (499) 110-58-85 / +7 985 271-59-30
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]