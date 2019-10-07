Валерий Карпин не собирается покидать «Ростов» ради «Спартака»

Также, по данным одного из СМИ, сам Валерий Карпин готов перейти в «Спартак» при условии заработной платы не менее двух миллионов евро в год, а также личного контроля трансфера игроков. Отмечается, что в новый клуб Карпин перейдет только со своей командой. В текущем сезоне тренер останется в „Ростове“, так как намерен вывести команду в еврокубки.