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Зал спортивной борьбы открыли в Батайске

7 октября 2019, 07:36
Фото: donland.ru
В воскресенье, 6 октября, в Батайске торжественно открыли зал спортивной борьбы имени братьев Самургашевых, говорится в сообщении правительства Ростовской области.

Зал был построен по инициативе Федерации спортивной борьбы Ростовской области. Ранее четыре таких зала за последние два года были введены в эксплуатацию в Азове, Аксае, Константиновском и Мясниковском районах. Кроме того до 2021 года в Таганроге, Новочеркасске и Шахтах также планируется возвести три зала.

По словам первого заместителя губернатора Ростовской области Игоря Гуськова, открытие новых спортивных залов в регионе может дать дополнительный импульс развитию спортивной борьбы и новым достижениям донских борцов на всероссийских и международных соревнованиях.

Фото: donland.ru

Трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, депутат Государственной Думы Российской Федерации Александр Карелин, подчеркнул, что в Ростовской области создаются все условия для греко-римской борьбы как со стороны регионального правительства, так и со стороны бизнеса. «Одними из лидеров которого в создании спортивной инфраструктуры являются братья Самургашевы», — пояснил Карелин.

Ранее появилась информация, что в Ростове-на-Дону будут каждый год модернизировать по десять спортивных площадок по месту жительства.

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