Зал спортивной борьбы открыли в Батайске

Зал был построен по инициативе Федерации спортивной борьбы Ростовской области. Ранее четыре таких зала за последние два года были введены в эксплуатацию в Азове, Аксае, Константиновском и Мясниковском районах. Кроме того до 2021 года в Таганроге, Новочеркасске и Шахтах также планируется возвести три зала.