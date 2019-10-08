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Posted 8 октября 2019, 19:12

Published 8 октября 2019, 19:12

Modified 1 октября, 14:07

Updated 1 октября, 14:07

Движение ограничат на подъезде к хутору Калининский под Ростовом

8 октября 2019, 19:12
В Ростовской области введут ограничения движения на подъезде к хутору Калининскому, сообщили в правительстве региона.

Ограничения будут действовать с 31 октября по 29 ноября. Их введут на подъезде к хутору от автодороги Миллерово — Вешенская.

Отмечается, что закрытые участки можно будет объехать. В это время пройдут работы по реконструкции и строительству разводящих сетей водопровода.

Ранее появилась информация, что в Ростове в течение двух дней будут ограничивать проезд по нескольким улицам, в том числе на Темерницкой.

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