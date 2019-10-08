Поезд сбил насмерть 20-летнюю девушку в Ростовской области

Инцидент произошел около девяти часов вечера. По предварительным данным, 20-летняя девушка переходила железнодорожные пути на перегоне в Погорелово. В этот момент ее сбил пассажирский поезд. Прибывшие медики спасти молодую девушку не смогли.
Что именно стало причиной нахождения девушки на железнодорожных путях — выясняют следователи.
«В настоящий момент по данному факту проводится проверка», — отметили в ведомстве.
В воскресенье на перегоне «Хотунок-Новочеркасск» поезд сбил мужчину. От полученных травм 32-летний мужчина скончался на месте.