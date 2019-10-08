Ростовчане считают, что проблемы обманутых дольщиков с долгами должны решать власти

Опрос населения проводился в социальных сетях. Напомним, что ранее в Ростовской области предложили дать отсрочку пострадавшим дольщикам, продолжающим выплачивать ипотеку за несуществующее жилье. По мнению местных депутатов, обманутым дольщикам нужно предоставить рассрочку, либо вовсе приостановить платежи по кредитам до разрешения ситуации с застройщиком.
В связи с этим у пользователей спросили, насколько такое решение может улучшить положение дольщиков. Наибольшее число голосов набрал вариант ответа «Государство должно полностью погасить долг дольщика, так как не защитило от недобросовестного застройщика». С этим утверждением согласились 319 человек или 63% опрошенных. На втором месте по популярности оказался ответ «Да, люди пострадали от рук мошенников — послабление финансовой нагрузки для них будет справедливым», за него проголосовали 17,2% принявших участие в опросе. Третий по популярности ответ, набравший 13% голосов, — это «Государство должно взять часть обязательств по платежам до получения квартир на себя, как в ситуации со льготной ипотекой».
Из этого следует, что люди уверены, полностью или частично государство обязано взять на себя решение проблем дольщиков с банками.
В Ростовской области в реестр обманутых дольщиков включены 1,9 тысячи человек.
Опрос проводили в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», всего проголосовали более 700 человек. При этом пользователи обеих соцсетей ответили примерно одинаково, опрос в «Одноклассниках» показал тот же результат: большинство отдали голоса за погашение долга государством и предоставление дольщикам «ипотечных каникул».