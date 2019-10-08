Ростовчане считают, что проблемы обманутых дольщиков с долгами должны решать власти

В связи с этим у пользователей спросили, насколько такое решение может улучшить положение дольщиков. Наибольшее число голосов набрал вариант ответа «Государство должно полностью погасить долг дольщика, так как не защитило от недобросовестного застройщика». С этим утверждением согласились 319 человек или 63% опрошенных. На втором месте по популярности оказался ответ «Да, люди пострадали от рук мошенников — послабление финансовой нагрузки для них будет справедливым», за него проголосовали 17,2% принявших участие в опросе. Третий по популярности ответ, набравший 13% голосов, — это «Государство должно взять часть обязательств по платежам до получения квартир на себя, как в ситуации со льготной ипотекой».