Стали известны подробности ДТП с дикими кабанами в Ростовской области

Авария произошла около 22.00 на трассе Ростов-Таганрог. Водитель иномарки наехал на стадо диких кабанов, которые внезапно выбежали на дорогу. Очевидцы в соцсетях сообщают о десяти погибших животных. Сам водитель в результате аварии не пострадал.