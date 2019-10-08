Стали известны подробности ДТП с дикими кабанами в Ростовской области

Posted 8 октября 2019, 09:15
Published 8 октября 2019, 09:15
Modified 24 декабря 2024, 18:16
Updated 24 декабря 2024, 18:16
Авария произошла около 22.00 на трассе Ростов-Таганрог. Водитель иномарки наехал на стадо диких кабанов, которые внезапно выбежали на дорогу. Очевидцы в соцсетях сообщают о десяти погибших животных. Сам водитель в результате аварии не пострадал.
«Прибывшие на место ДТП сотрудники полиции урегулировали дорожное движение и очистили проезжую часть. От оформления аварии водитель отказался», — отметили в ведомстве.