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Posted 8 октября 2019, 09:15

Published 8 октября 2019, 09:15

Modified 24 декабря 2024, 18:16

Updated 24 декабря 2024, 18:16

Стали известны подробности ДТП с дикими кабанами в Ростовской области

8 октября 2019, 09:15
Сюжет
Эксклюзив
Водитель Renault сбил стадо диких кабанов в Ростовской области вечером в понедельник, сообщил RostovGazeta сотрудник пресс-службы ГИБДД по региону.

Авария произошла около 22.00 на трассе Ростов-Таганрог. Водитель иномарки наехал на стадо диких кабанов, которые внезапно выбежали на дорогу. Очевидцы в соцсетях сообщают о десяти погибших животных. Сам водитель в результате аварии не пострадал.

«Прибывшие на место ДТП сотрудники полиции урегулировали дорожное движение и очистили проезжую часть. От оформления аварии водитель отказался», — отметили в ведомстве.

Ранее несколько человек пострадали при столкновении автобуса со столбом в Ростове.

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