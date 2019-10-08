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Стали известны подробности побега заключенного в Ростове

8 октября 2019, 19:56
Фото: https://pixabay.com
В Ростове-на-Дону заключенному, который отбывал наказание в колонии-поселения, удалось сбежать во время поездки в больницу, сообщили в региональном УФСИН.

Речь идет об Алексее Савченко, которого осудили к реальному сроку за мошенничество. В понедельник его повезли в больницу, чтобы оказать медицинскую помощь.

«Савченко удалось убежать из здания медицинского учреждения. В данный момент проводится его розыск», — сказано в сообщении.

Помочь в поисках попросили и местных жителей. Известно, что Савченко был осужден на три года.

Напомним, ранее в Новочеркасске из колонии сбежал мужчина, которого осудили на 17 лет за убийство. Его удалось найти и задержать.

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#Новости#Илья Ульянов#Происшествия
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