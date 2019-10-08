Стали известны подробности побега заключенного в Ростове

Речь идет об Алексее Савченко, которого осудили к реальному сроку за мошенничество. В понедельник его повезли в больницу, чтобы оказать медицинскую помощь.
«Савченко удалось убежать из здания медицинского учреждения. В данный момент проводится его розыск», — сказано в сообщении.
Помочь в поисках попросили и местных жителей. Известно, что Савченко был осужден на три года.
Напомним, ранее в Новочеркасске из колонии сбежал мужчина, которого осудили на 17 лет за убийство. Его удалось найти и задержать.