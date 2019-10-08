Тепло дали в 48 муниципалитетах Ростовской области

Эта информация прозвучала на пресс-конференции, на которой обсудили подготовку к отопительному сезону. Всего на эти цели из областного и местного бюджетов потратили 5,6 миллиарда рублей.
Отмечается, что ресурсоснабжающие компании заменили почти 40 километров ветхих сетей и 115 километров аварийных. Также для устранения возможных аварий подготовили свыше 1,1 тысячи аварийных бригад.
Кроме того, был сделан резервный запас материалов. На текущий момент тепло дали в 48 муниципалитетах.
Местным жителям напомнили, что обо всех неисправностях при запусках систем отопления можно сообщить по телефону 8 (863) 240-13-79.