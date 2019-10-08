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В России разработали первую газовую турбину

8 октября 2019, 15:52
Фото: npo-saturn.ru
Первая «большая» газовая турбина мощностью 110 МВт успешно проходит испытания в России. Ее разработчиками выступили отечественные конструкторы. В 2021 году Россия планирует выйти на массовый выпуск подобных турбин на базе «Ростеха».

Об этом рассказал во время выступления на “Российской энергетической неделе” заместитель директора департамента Минпромторга по станкостроению и инвестиционному машиностроению Олег Токарев, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Он подчеркнул, что разработка выведет Россию на новый уровень - уровень высокотехнологичного государства.

На данный момент в стране реализуется крупная программа по совершенствованию тепловых электростанций. Ее стоимость - 1,9 триллиона рублей. Программа рассчитана на 2022-2031 годы и предполагает применение отечественного оборудования. Сейчас российская энергетика до сих пор зависит от иностранных поставщиков. Такие мощные газовые турбины либо поставляют из зарубежных стран, либо делают в России по иностранным технологиям. До сих пор в стране не было налажено их производство.

Новая турбина уже прошла два этапа испытаний. Лабораторные испытания ГТД-110 закончились в мае. После этого началась эксплуатация турбины в промышленных условиях, на энергоблоке Ивановских ПГУ. На данный момент турбина ГТД-110М отработала в единой энергосистеме положенные три тысячи часов.

Токарев рассказал, что для запуска серийного производства сейчас создается широкий пул производителей. Их базу планируется сосредоточить в «Ростехе». К проекту будут привлекаться как частные, так и государственные компании. До начала серийного выпуска необходимо произвести еще два двигателя, чтобы все существующие турбины отработали длительный цикл испытаний, добавил он.

Разработчиками ГТД выступили российские специалисты в рамках совместного проекта “Роснано”, «Интер РАО» и ПАО «ОДК-Сатурн». При этом разработчикам удалось повысить несколько важных технико-экономических показателей устройства. Так, мощность турбины увеличена с 110 до 115 МВт, КПД - с 35,5% до 37% по испытаниям и до 52% в составе парогазовой установки. Это позволяет говорить о том, что блок будет приносить на оптовом рынке прибыль.

По словам заместителя председателя правления УК «Роснано» Юрия Удальцова, если турбина докажет безопасность и эффективность работы, она останется в промышленной эксплуатации электростанции. Затем можно будет начинать ее серийное производство, добавил он.

#Новости#Общество
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