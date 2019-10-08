В России разработали первую газовую турбину

На данный момент в стране реализуется крупная программа по совершенствованию тепловых электростанций. Ее стоимость - 1,9 триллиона рублей. Программа рассчитана на 2022-2031 годы и предполагает применение отечественного оборудования. Сейчас российская энергетика до сих пор зависит от иностранных поставщиков. Такие мощные газовые турбины либо поставляют из зарубежных стран, либо делают в России по иностранным технологиям. До сих пор в стране не было налажено их производство.