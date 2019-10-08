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Водитель авто в Ростовской области сбил 10 кабанов

8 октября 2019, 05:39
Фото: https://vk.com/rostovnadonu
В Ростовской области произошла автоавария, в которой водитель автомобиля сбил несколько кабанов, сообщили очевидцы в соцсети «ВКонтакте».

Происшествие случилось в понедельник вечером на дороге Ростов — Таганрог. Водитель автомобиля не заметил диких животных и сбил их.

Автор публикации рассказал, что всего погибли 10 кабанов. Их тела лежали по всей дороге.

К месту ДТП приезжали сотрудники полиции и ограничивали проезд. Информации от официальных ведомств не поступало.

«Несутся как сумасшедшие, сбивают собак, лис, ежиков, теперь до кабанов дошли. В цивилизованных странах вся обочина отделена сеточкой от проезжей части, а здесь такое!», — прозвучало в комментариях.

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#Новости#Илья Ульянов#Происшествия
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