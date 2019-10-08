Водитель авто в Ростовской области сбил 10 кабанов

Происшествие случилось в понедельник вечером на дороге Ростов — Таганрог. Водитель автомобиля не заметил диких животных и сбил их.
Автор публикации рассказал, что всего погибли 10 кабанов. Их тела лежали по всей дороге.
К месту ДТП приезжали сотрудники полиции и ограничивали проезд. Информации от официальных ведомств не поступало.
«Несутся как сумасшедшие, сбивают собак, лис, ежиков, теперь до кабанов дошли. В цивилизованных странах вся обочина отделена сеточкой от проезжей части, а здесь такое!», — прозвучало в комментариях.