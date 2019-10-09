Альфа-Банк привлек партнера для развития краудфандинговой платформы «Поток»

«Альфа-Банк в числе первых в России инвестировал в создание краудфандинговой онлайн-платформы для бизнеса. За четыре года мы с нуля выстроили бизнес-процессы, организовали работу сервиса и вывели его на операционную прибыль. Сегодня компания выросла в полноценный самостоятельный бизнес и готова продолжить дальнейшее развитие на рынке. Для этого мы привлекли партнеров с обширным опытом работы в финтех-индустрии», — заявил главный финансовый директор Альфа-Банка Алексей Чухлов.