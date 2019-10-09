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Альфа-Банк привлек партнера для развития краудфандинговой платформы «Поток»

9 октября 2019, 20:03
Фото: piqsels.com
Альфа-Банк привлек партнера для развития платформы краудфандингового кредитования малого бизнеса «Поток».

Сделка реализована путем продажи 40%-ной доли ООО «Поток Диджитал» группе инвесторов, которую возглавляют руководители фонда FinTech Capital Юрий Попов и Антон Еременко. При этом Альфа-Банк сохраняет контролирующую долю в размере 60% компании.

Эта сделка означает переход «Потока» к новому этапу развития, с акцентом на привлечение новых групп клиентов в сегменте малого бизнеса, расширение продуктового предложения, а также более активное развитие партнерских отношений с банками и нефинансовыми компаниями.

«Поток» — краудфандинговая онлайн-платформа, запущенная в конце 2015 года как технологичный стартап внутри Альфа-Банка. Платформа позволяет малому бизнесу привлекать займы от инвесторов на срок до 6 месяцев по ставке до 25,3% годовых. За время работы сервиса инвесторами было выдано около 9 тыс. займов общим объемом более 7 млрд рублей. В настоящее время 10 тысяч инвесторов ежемесячно выдают до 400 млн рублей займов с помощью сервиса «Поток».

«Альфа-Банк в числе первых в России инвестировал в создание краудфандинговой онлайн-платформы для бизнеса. За четыре года мы с нуля выстроили бизнес-процессы, организовали работу сервиса и вывели его на операционную прибыль. Сегодня компания выросла в полноценный самостоятельный бизнес и готова продолжить дальнейшее развитие на рынке. Для этого мы привлекли партнеров с обширным опытом работы в финтех-индустрии», — заявил главный финансовый директор Альфа-Банка Алексей Чухлов.

«Поток» — крупнейшая российская платформа p2b-кредитования, где розничные инвесторы могут выгодно разместить средства, а представители малого бизнеса — получить займ на развитие в режиме онлайн. Мы считаем, что модель «Потока» дополняет бизнес банков в сегменте кредитования малого бизнеса и востребована рынком. Альфа-Банк остается ключевым партнером проекта, и мы рады сотрудничеству с игроком с таким большим опытом в этом сегменте», — подчеркнул управляющий партнер FinTech Capital Юрий Попов.

#Новости#Пресс-релизы#Экономика
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