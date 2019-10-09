Банк «Центр-инвест» упростил условия кредитования для бизнеса

«Наши специалисты готовы рассматривать заявки день в день, при этом не снижая качества оценки рисков. Мы принимаем решение и не меняем условия кредитного договора в процессе обслуживания», — пояснила замначальника управления по работе с МСБ ПАО КБ «Центр-инвест». Отправить заявку на кредит просто, достаточно воспользоваться сайтом банка centrinvest.ru. Там же можно ознакомиться с условиями кредитования.