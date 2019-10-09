Банк «Центр-инвест» упростил условия кредитования для бизнеса

«Онлайн кредит» предоставляется предпринимателям на любые цели сроком до года. Кредит до миллиона рублей можно оформить без залога и поручителей, максимальная сумма кредита — пять миллионов. В любом случае, ставка будет фиксированной — 13 процентов годовых.
Новый цифровой формат работы с финансовыми организациями выбирают все больше предпринимателей. Кредитование становится все более прозрачным и оперативным.
«Наши специалисты готовы рассматривать заявки день в день, при этом не снижая качества оценки рисков. Мы принимаем решение и не меняем условия кредитного договора в процессе обслуживания», — пояснила замначальника управления по работе с МСБ ПАО КБ «Центр-инвест». Отправить заявку на кредит просто, достаточно воспользоваться сайтом банка centrinvest.ru. Там же можно ознакомиться с условиями кредитования.