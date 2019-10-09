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Банк «Центр-инвест» упростил условия кредитования для бизнеса

9 октября 2019, 13:36
Фото: pxhere.com
Банк «Центр-инвест» представил новую программу для бизнеса «Онлайн кредит», где есть все, что нужно для открытия дела: кредиты и банковские гарантии. Подать заявку можно прямо через сайт банка, уже на следующий день станет известно решение.

«Онлайн кредит» предоставляется предпринимателям на любые цели сроком до года. Кредит до миллиона рублей можно оформить без залога и поручителей, максимальная сумма кредита — пять миллионов. В любом случае, ставка будет фиксированной — 13 процентов годовых.

Новый цифровой формат работы с финансовыми организациями выбирают все больше предпринимателей. Кредитование становится все более прозрачным и оперативным.

«Наши специалисты готовы рассматривать заявки день в день, при этом не снижая качества оценки рисков. Мы принимаем решение и не меняем условия кредитного договора в процессе обслуживания», — пояснила замначальника управления по работе с МСБ ПАО КБ «Центр-инвест». Отправить заявку на кредит просто, достаточно воспользоваться сайтом банка centrinvest.ru. Там же можно ознакомиться с условиями кредитования.

#Новости#Пресс-релизы#Экономика
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