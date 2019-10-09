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Более 60 незаконных магазинов снесли в Ростове

9 октября 2019, 09:33
Фото: rostov-gorod.ru
снос ларька
В Ростове-на-Дону с начала года демонтировали 65 торговых точек, которые были установлены незаконно, сообщили в городской администрации.

Всего с начала года обнаружили более 480 торговых объектов, которые поставили самовольно. В результате демонтировали 65 магазинов, они располагались в нескольких районах, в том числе Ворошиловском и Ленинском.

«Борьба с незаконной торговлей не является давлением на бизнес. Она помогает сделать цивилизованную торгово-предпринимательскую деятельность», — сказано в сообщении.

Фото: rostov-gorod.ru

Также в городе ежедневно проводятся проверки в центре для пресечения незаконной торговли. Принимаются меры административного воздействия.

Возле стадиона «Ростов-Арена» пресекают незаконную продажу товаров с символикой клуба «Ростов».

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#Новости#Илья Ульянов#Общество
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