Более 60 незаконных магазинов снесли в Ростове

Всего с начала года обнаружили более 480 торговых объектов, которые поставили самовольно. В результате демонтировали 65 магазинов, они располагались в нескольких районах, в том числе Ворошиловском и Ленинском.
«Борьба с незаконной торговлей не является давлением на бизнес. Она помогает сделать цивилизованную торгово-предпринимательскую деятельность», — сказано в сообщении.
Также в городе ежедневно проводятся проверки в центре для пресечения незаконной торговли. Принимаются меры административного воздействия.
Возле стадиона «Ростов-Арена» пресекают незаконную продажу товаров с символикой клуба «Ростов».