Имущество таганрогского «Завода Кристалл» выставили на торги

ООО «Завод Кристалл» начал свою деятельность в 2000 году, основным видом деятельности компании являлось производство электрического оборудования. В частности, завод производил установки для получения монокристаллов и альтернативные источники энергии с использованием пластин монокристаллического кремния. В феврале 2019 года предприятие признали банкротом.