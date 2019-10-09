rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Имущество таганрогского «Завода Кристалл» выставили на торги

9 октября 2019, 13:36
Фото: wonderkristall.ru / youtube.com
За 183,2 миллиона рублей попробуют продать имущество обанкротившегося ООО «Завод Кристалл» из Таганрога, информация опубликована на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

На торги, которые пройдут 20 и 21 ноября, выставили несколько лотов, среди которых корпус здания завода, нежилые помещения, автомагазин, летнее кафе и другие объекты.

ООО «Завод Кристалл» начал свою деятельность в 2000 году, основным видом деятельности компании являлось производство электрического оборудования. В частности, завод производил установки для получения монокристаллов и альтернативные источники энергии с использованием пластин монокристаллического кремния. В феврале 2019 года предприятие признали банкротом.

Материалы по теме
Дебиторку «Интурист в городе Ростове-на-Дону» выставили на торги за 23,8 млн рублейСтавший банкротом кирпичный завод хотят продать на торгах в Ростовской областиДебиторку и имущество «Палмали» в Ростовской области выставили на торги за 8,3 млрд р
#Новости#Эксклюзив#Экономика
Подпишитесь
Новое мобилизационное задание получила Ростовская область в октябре
Сегодня, 16:49
«Ребятам деньги нужнее»: ростовчане рады отказу от трат на новогодние украшения
Сегодня, 15:54
В Ростове на строительство школы на Темернике выделили более 2,4 млрд рублей
Сегодня, 15:47
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Сегодня, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Сегодня, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Сегодня, 10:00