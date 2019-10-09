Коммунальные сети Ростовской области изношены на 70%

На пресс-конференции во вторник Майер отметил, что износ коммунальных сетей зависит от назначения. «В среднем, около 70%. Сегодня у нас действуют государственные программы, производственные инвестиционные в этом направлении», — сообщил Майер. Он добавил, что в рамках регионального проекта «Чистая вода» будут проведены масштабные работы в 25 муниципальных образованиях региона. При этом, по словам министра, в Ростове ситуация немного лучше, чем в среднем по области.