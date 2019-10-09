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Коммунальные сети Ростовской области изношены на 70%

9 октября 2019, 05:38
Фото: Медиахолдинг1Mi
Износ объектов коммунальной инфраструктуры в Ростовской области составляет около 70%, заявил министр ЖКХ Ростовской области Андрей Майер.

На пресс-конференции во вторник Майер отметил, что износ коммунальных сетей зависит от назначения. «В среднем, около 70%. Сегодня у нас действуют государственные программы, производственные инвестиционные в этом направлении», — сообщил Майер. Он добавил, что в рамках регионального проекта «Чистая вода» будут проведены масштабные работы в 25 муниципальных образованиях региона. При этом, по словам министра, в Ростове ситуация немного лучше, чем в среднем по области.

Один из журналистов поинтересовался, не повторятся ли отключения горячей воды на две-три недели, как было после окончания последнего отопительного сезона. Майер сообщил, что не повторится: выявленные тогда дефекты устранены.

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