На сайте регоператора зарегистрировалось больше 1,5 тыс ростовчан

В личном кабинете можно посмотреть квитанцию в электронном виде, скачать и при необходимости распечатать. Кроме того, пользователей ждут полезные нововведения. Если раньше возникали сложности в отслеживании платежей, то теперь пользователи могут отсортировать квитанции об оплате по дате. При возникновении вопросов, связанных с работой «Личного кабинета», можно обращаться в техподдержку онлайн. Для этого разработчиками регоператора было создано специальное окошко, где можно задать свой вопрос. Ели же с личным кабинетом возникли технические проблемы, то можно позвонить по номеру техподдержки +7 995 904-98-94 (пн-пт с 10:00 до 19:00).