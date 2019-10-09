На сайте регоператора зарегистрировалось больше 1,5 тыс ростовчан

Posted 9 октября 2019, 12:36
Published 9 октября 2019, 12:36
Modified 17 сентября 2022, 16:26
Updated 17 сентября 2022, 16:26
Воспользоваться «Личным кабинетом» могут те ростовчане, кто получает квитанции от ООО «ГК «Чистый город».
В личном кабинете можно посмотреть квитанцию в электронном виде, скачать и при необходимости распечатать. Кроме того, пользователей ждут полезные нововведения. Если раньше возникали сложности в отслеживании платежей, то теперь пользователи могут отсортировать квитанции об оплате по дате. При возникновении вопросов, связанных с работой «Личного кабинета», можно обращаться в техподдержку онлайн. Для этого разработчиками регоператора было создано специальное окошко, где можно задать свой вопрос. Ели же с личным кабинетом возникли технические проблемы, то можно позвонить по номеру техподдержки +7 995 904-98-94 (пн-пт с 10:00 до 19:00).
Воспользоваться «Личным кабинетом» могут те ростовчане, кто получает квитанции от ООО «ГК «Чистый город», для этого достаточно перейти по ссылке на «Личный кабинет» http://rostov.clean-rf.ru/login.php и зарегистрироваться. Для регистрации пользователи вводят лицевой счет, затем выбирают физическое лицо и вводят адрес электронной почты.