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Posted 9 октября 2019, 13:46

Published 9 октября 2019, 13:46

Modified 1 октября, 14:30

Updated 1 октября, 14:30

Оргкомитет фестиваля Bridge of Arts ликвидировали в Ростове

9 октября 2019, 13:46
В Ростове-на-Дону упразднили организационный комитет фестиваля мотивационного кино и спорта Bridge of Arts, сообщило облправительство.

Как следует из распоряжения регионального правительства, контроль за исполнением решения возложили на министра культуры Ростовской области.

Фестиваль мотивационного кино и спорта Bridge of Arts проходил в Ростовской области с 2015 года, в программу масштабного мероприятия входили не только показы фильмов, но и деловые встречи, мастер-классы, спортсоревнования, круглые столы и туристические поездки.

О том, что фестиваль больше не будут проводить в Ростове, стало известно в конце августа, новое место проведения пока не определили, возможно, им станет один из южных городов России.

#Общество#Новости
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