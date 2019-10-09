Оргкомитет фестиваля Bridge of Arts ликвидировали в Ростове

Posted 9 октября 2019, 13:46
Published 9 октября 2019, 13:46
Modified 1 октября, 14:30
Updated 1 октября, 14:30
Как следует из распоряжения регионального правительства, контроль за исполнением решения возложили на министра культуры Ростовской области.
Фестиваль мотивационного кино и спорта Bridge of Arts проходил в Ростовской области с 2015 года, в программу масштабного мероприятия входили не только показы фильмов, но и деловые встречи, мастер-классы, спортсоревнования, круглые столы и туристические поездки.
О том, что фестиваль больше не будут проводить в Ростове, стало известно в конце августа, новое место проведения пока не определили, возможно, им станет один из южных городов России.
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