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Патриарх Кирилл приедет в Ростов для освящения собора

9 октября 2019, 09:11
Фото: kremlin.ru
В Ростове-на-Дону 26 и 27 октября на нескольких улицах будут перекрывать движение из-за визита патриарха Кирилла, сообщили в городской администрации.

Патриарх будет находиться в городе 27 октября. Он возглавит крестный ход, а также посетит Ростовскую-на-Дону епархию, где состоится освящение Кафедрального собора.

Известно, что крестный ход пройдет по центру города. От администрации появилась информация, что движение в городе будут перекрывать 26 и 27 числа.

В эти периоды нельзя будет проехать по улицам Станиславского, Московская, Темерницкая на участке от проспекта Буденновский до проспекта Ворошиловский. Кроме того, перекроют движение по переулкам Газетный и Семашко.

Добавим, что диакон Андрей Кураев заявлял о 10 миллионах рублей, которые потратят на визит патриарха.

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#Новости#Илья Ульянов#Общество
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