Патриарх Кирилл приедет в Ростов для освящения собора

Патриарх будет находиться в городе 27 октября. Он возглавит крестный ход, а также посетит Ростовскую-на-Дону епархию, где состоится освящение Кафедрального собора.
Известно, что крестный ход пройдет по центру города. От администрации появилась информация, что движение в городе будут перекрывать 26 и 27 числа.
В эти периоды нельзя будет проехать по улицам Станиславского, Московская, Темерницкая на участке от проспекта Буденновский до проспекта Ворошиловский. Кроме того, перекроют движение по переулкам Газетный и Семашко.
Добавим, что диакон Андрей Кураев заявлял о 10 миллионах рублей, которые потратят на визит патриарха.