Популяцию бычков исследовали в Таганрогском заливе

Posted 9 октября 2019, 07:06
Published 9 октября 2019, 07:06
Modified 24 декабря 2024, 18:25
Updated 24 декабря 2024, 18:25
Бычок-кругляк является популярным у рыболовов промысловым видом, чувствительным к состоянию окружающей среды.
Во время исследования ученые проверили физиологическое и паразитологическое состояние рыбы. В частности, сотрудники НИИ провели внешний осмотр на наличие патологий, паразитов и болезнетворных микроорганизмов, взяли образцы для лабораторных исследований.
По результатам проведенных обследований отклонений в популяции бычка не выявили, все рыбы находились в нормальном для этого времени года состоянии.