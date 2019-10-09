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Posted 9 октября 2019, 07:06

Published 9 октября 2019, 07:06

Modified 24 декабря 2024, 18:25

Updated 24 декабря 2024, 18:25

Популяцию бычков исследовали в Таганрогском заливе

9 октября 2019, 07:06
В Таганрогском заливе провели исследование популяции бычка-кругляка, сообщил пресс-центр Азовского НИИ рыбного хозяйства.

Бычок-кругляк является популярным у рыболовов промысловым видом, чувствительным к состоянию окружающей среды.

Во время исследования ученые проверили физиологическое и паразитологическое состояние рыбы. В частности, сотрудники НИИ провели внешний осмотр на наличие патологий, паразитов и болезнетворных микроорганизмов, взяли образцы для лабораторных исследований.

По результатам проведенных обследований отклонений в популяции бычка не выявили, все рыбы находились в нормальном для этого времени года состоянии.

Ранее ростовские ученые оценили популяцию креветок в Азовском море.

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