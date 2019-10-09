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С ноября начнет работать единая карта проезда для льготников Ростовской агломерации

9 октября 2019, 06:26
Фото: Медиахолдинг1Mi
С 1 ноября для льготных категорий граждан Ростовской агломерации начнет действовать единая «Социальная проездная карта», сообщила городская администрация.

«Социальная проездная карта» заменяет единый проездной, выдавать ее начали в июле 2019 года. Право на получение льготной карты имеют льготники Ростовской агломерации, в которую входят Азов, Батайск, Новочеркасск, Азовский, Аксайский, Багаевский, Зерноградский, Кагальницкий, Мясниковский и Родионово-Несветайский районы.

С указанной даты льготников внесут в электронную систему учета проезда с использованием единой социальной карты.

Ранее в Новочеркасске начали учет пассажиропотока в общественном транспорте с целью подсчета количества поездок пассажиров, в том числе льготных категорий граждан.

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