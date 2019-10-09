С ноября начнет работать единая карта проезда для льготников Ростовской агломерации

«Социальная проездная карта» заменяет единый проездной, выдавать ее начали в июле 2019 года. Право на получение льготной карты имеют льготники Ростовской агломерации, в которую входят Азов, Батайск, Новочеркасск, Азовский, Аксайский, Багаевский, Зерноградский, Кагальницкий, Мясниковский и Родионово-Несветайский районы.