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Центр Ростова свяжут с Каратаево автобусными маршрутами

9 октября 2019, 13:37
Фото: rostovgortrans.ru
В Ростове-на-Дону из центра города до Каратаево хотят запустить два автобусных маршрута, сообщает «Ростовский городской транспорт».

В данный момент в администрации города принимается решение по этому поводу. Новые маршруты планируется организовать вместо автобусов № 8, которые ходят от «Мегамага» до ГПЗ-10.

Вместо него хотят открыть маршруты № 8, 8А «ТРЦ Мегамаг — Каратаево». На линию должны будут выйти автобусы среднего класса.

Отмечается, что с Малиновского транспорт поедет по проспекту Стачки, улицам Пескова и Совхозной. В районе жилкомплекса «Екатерининский» один из маршрутов будет двигаться по Всесоюзной, второй — по переулку Пржевальскому.

«Если инициатива будет реализована, то исчезнут транспортные проблемы в Каратаево. Выехать оттуда можно только на одном маршруте, есть еще один, он практически не обслуживается», — сказано в сообщении.

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#Новости#Илья Ульянов#Общество
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