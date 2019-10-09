Водитель Ford сбил пьяного скутериста в центре Ростова

Авария произошла во вторник вечером на пересечении улицы Большой Садовой и проспекта Ворошиловский. Пьяный водитель скутера пытался проскочить на запрещающий сигнал светофора, но не успел.
Из-за нарушения скутерист столкнулся с автомобилем Ford. Он получил травмы, его доставили в больницу.
Информации от официальных ведомств не поступало. Автор публикации разместил фото, на котором показал последствия столкновения.
Пользователи в комментариях раскритиковали водителя скутера, который пил перед поездкой.