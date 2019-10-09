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Водитель Ford сбил пьяного скутериста в центре Ростова

9 октября 2019, 06:08
Фото: vk.com/etorostovnadonu
В центре Ростова-на-Дону водитель автомобиля сбил пьяного скутериста, который проехал на красный, пострадавшего госпитализировали, сообщили очевидцы в соцсети «ВКонтакте».

Авария произошла во вторник вечером на пересечении улицы Большой Садовой и проспекта Ворошиловский. Пьяный водитель скутера пытался проскочить на запрещающий сигнал светофора, но не успел.

Из-за нарушения скутерист столкнулся с автомобилем Ford. Он получил травмы, его доставили в больницу.

Информации от официальных ведомств не поступало. Автор публикации разместил фото, на котором показал последствия столкновения.

Пользователи в комментариях раскритиковали водителя скутера, который пил перед поездкой.

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#Новости#Илья Ульянов#Общество
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