rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Аборигенные сорта винограда будут искать в хозяйствах Ростовской области

10 октября 2019, 06:18
Фото: pixabay.com
Ученые будут искать автохтонные (местные) сорта винограда по хуторам Ростовской области, сообщил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия региона Дмитрий Репка.

«На территории Ростовской области выращиванием саженцев занимается индивидуальный предприниматель, он дает порядка 200 тысяч саженцев в год, и Всероссийский научно-исследовательский институт виноградарства и виноделия имени Потапенко, около девяти тысяч саженцев. Но их не хватает», — рассказал Репка. Он отметил, что институту поставлена задача провести апробацию сортов по хуторам и найти генотип местных сортов, в дальнейшем развивать именно его.

«Конечно, этим надо было заниматься давно. Сегодня проблема с приобретением саженцев автохтонов очень серьезная, в этом направлении работают наши селекторы. В перспективе мы говорим о создании питомника. Небольшие питомники есть в регионе, но их недостаточно. В основном, производители закупаются в Краснодарском крае и некоторые привозят европейские сорта», — сообщила директор департамента потребительского рынка Ростовской области Ирина Теларова. Она отметила, что европейские сорта производят практически в каждом регионе, а автохтоны — нет, и это приоритетное направление в развитии виноградарства и виноделия на Дону. «Нам над этим надо работать совместно с министерством сельского хозяйства, научным сообществом. В принципе, наши виноделы готовы приобретать эту продукцию», — заключила Теларова.

Материалы по теме
В Ростове впервые пройдет областной фестиваль вина и едыОтделы с местным вином планируют сделать в магазинах Ростовской областиВласти Ростовской области объяснили, почему донское вино лучше европейского
#Новости#Эксклюзив#Наука
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Сегодня, 18:08
«Ребятам деньги нужнее»: ростовчане рады отказу от трат на новогодние украшения
Сегодня, 15:54
В Ростове на строительство школы на Темернике выделили более 2,4 млрд рублей
Сегодня, 15:47
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Сегодня, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Сегодня, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Сегодня, 10:00