Аборигенные сорта винограда будут искать в хозяйствах Ростовской области

«Конечно, этим надо было заниматься давно. Сегодня проблема с приобретением саженцев автохтонов очень серьезная, в этом направлении работают наши селекторы. В перспективе мы говорим о создании питомника. Небольшие питомники есть в регионе, но их недостаточно. В основном, производители закупаются в Краснодарском крае и некоторые привозят европейские сорта», — сообщила директор департамента потребительского рынка Ростовской области Ирина Теларова. Она отметила, что европейские сорта производят практически в каждом регионе, а автохтоны — нет, и это приоритетное направление в развитии виноградарства и виноделия на Дону. «Нам над этим надо работать совместно с министерством сельского хозяйства, научным сообществом. В принципе, наши виноделы готовы приобретать эту продукцию», — заключила Теларова.